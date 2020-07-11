مجلس الشيوخ.. ننشر أسماء ورموز مرشحي مستقبل وطن بالجيزة

ينشر "صدى البلد" أسماء ورموز مرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة على المقعد الفردي؛ حيث تقدم المرشحون بأوراق ترشحهم اليوم.
وجاءت أسماء المرشحين على النحو التالي:
عادل ناصر رقم (١) رمز القلم
عصام هلال عفيفي رقم (٢) رمز المسدس
احمد قطب رقم (٣) رمز السلم
عمر زايد رقم (٤) رمز الكتاب
احمد دياب رقم (٥) رمز قناة السويس
عمرو عكاشه رقم (٦) رمز سنبلة القمح
محى حافظ رقم (٧) رمز الاباجوره
عمرو القماطى رقم ( ٨) رمز ريموت كنترول
وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.
وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.