مجلس الشيوخ.. ننشر أسماء ورموز مرشحي مستقبل وطن بالجيزة

ينشر "صدى البلد" أسماء ورموز مرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة على المقعد الفردي؛ حيث تقدم المرشحون بأوراق ترشحهم اليوم.

ينشر "صدى البلد" أسماء ورموز مرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة على المقعد الفردي؛ حيث تقدم المرشحون بأوراق ترشحهم اليوم.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.