الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

تناولت وسائل الإعلام الروسية اليوم السبت أنباء استقالة الرئيس السوري بشار الأسد وتعليق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن" إن الأنباء عن تخلي بشار الأسد عن الرئاسة السورية مجرد شائعات.





وانتشرت أنباء أن الأسد سيتخلى عن منصبه وسيلجأ إلى دولة أخرى، قال قالن أن "هذه مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقا من قِبل جهات مختلفة".





وتابع ان "ما يجب فعله في سوريا، هو تحقيق تقدم في المسار السياسي بموجب القرار الأممي رقم 2254، وإكمال أعمال لجنة صياغة الدستور التي ستجتمع في أغسطس القادم، ومن المهم أن تكون النتيجة التي ستصدر عن اللجنة ملزمة للجميع".





وشدد على وجوب عدم إطالة أعمال اللجنة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل اللجنة، لأنه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه".





وإختتم "في نهاية المطاف يجب حل الأزمة السورية استنادا إلى القرار الأممي رقم 2254 وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عادلة وتوفير هيكلية سياسية يتمتع فيها الجميع بحق التمثيل".



