6 مرشحين ينهون استكمال أوراق ترشحهم ويحصلون على الرموز الانتخابية بالمنوفية

أنهي 6 من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية تقديم أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية وحصلوا علي الرموز الانتخابية الخاصة بهم





وجاء أول المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة المرشح علاء ناصف طاحون عضو مجلس النواب عام 2010 عن دائرة شما والذي حصل علي رمز القلم مرشحا عن حزب مستقبل وطن .