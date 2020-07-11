6 مرشحين ينهون استكمال أوراق ترشحهم ويحصلون على الرموز الانتخابية بالمنوفية

أنهي 6 من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية تقديم أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية وحصلوا علي الرموز الانتخابية الخاصة بهم
وجاء أول المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة المرشح علاء ناصف طاحون عضو مجلس النواب عام 2010 عن دائرة شما والذي حصل علي رمز القلم مرشحا عن حزب مستقبل وطن .
وجاء المرشح الثاني هشام الحاج علي والذي حصل علي رمز الكتاب أيضا مرشحا عن حزب مستقبل وطن.
وجاء المرشح الثالث أسامة فهيم استاذ امراض الصدر والذي كان يعمل مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بالمنوفية سابقا وحصل علي رمز الصاروخ مرشحا عن حزب مستقبل وطن .
وجاء المرشح الرابع حسن الخولي رئيس أمناء التعليم بمحافظة المنوفية وحصل علي رمز الأسد .
بينما جاء المرشح الخامس أحمد طاهر الفقي والحاصل علي رمز الصقر .
وجاءت المرشحة السادسة المهندسة حنان فتحي دراز مستقلة والحاصلة علي رمز التمساح .