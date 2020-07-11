AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

6 مرشحين ينهون استكمال أوراق ترشحهم ويحصلون على الرموز الانتخابية بالمنوفية

السبت 11/يوليه/2020 - 12:34 م
صدى البلد
Advertisements
محمد أمين
 أنهي 6 من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية تقديم أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية وحصلوا علي الرموز الانتخابية الخاصة بهم 


وجاء أول  المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة المرشح علاء ناصف طاحون عضو مجلس النواب عام 2010 عن دائرة شما والذي حصل علي رمز القلم مرشحا عن حزب مستقبل وطن .

 وجاء المرشح الثاني هشام الحاج علي والذي حصل علي رمز الكتاب أيضا مرشحا عن حزب مستقبل وطن.

 وجاء المرشح الثالث أسامة فهيم استاذ امراض الصدر والذي كان يعمل مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بالمنوفية سابقا وحصل علي رمز الصاروخ مرشحا عن حزب مستقبل وطن .

وجاء المرشح الرابع حسن الخولي رئيس أمناء التعليم بمحافظة المنوفية وحصل علي رمز الأسد .

 بينما جاء المرشح الخامس أحمد طاهر الفقي والحاصل علي رمز الصقر .

وجاءت المرشحة السادسة المهندسة حنان فتحي دراز مستقلة والحاصلة علي رمز التمساح .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطريق إلى مجلس الشيوخ.. 27 محكمة ابتدائية بالمحافظات لتلقي أوراق المرشحين السبت.. ولجان لفحص طلبات الترشح

الطريق إلى مجلس الشيوخ.. 27 محكمة تفتح أبوابها بالمحافظات لتلقي أوراق المرشحين.. ولجان الفرز تبدأ الفحص مباشرة

مستقبل وطن بالفيوم يتقدم بأوراق ترشيح الـ3 مستقلين للحزب اليوم

7 فردي لـ «مستقبل وطن» و«النور» يدفع بـ 4 مرشحين.. بدء تلقي طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ بـ دمنهور

ثلاثة مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم لمجلس الشيوخ بالمنوفية

مجلس الشيوخ.. ننشر أسماء ورموز مرشحي مستقبل وطن بالجيزة

ترشيحاتنا

بتحددلي امتى أشرب مياه! سيدة تنفصل عن زوجها بعد الولادة بأسبوع بسبب حماتها

بسبب طلبه ارتداء الكمامة.. هجوم مجموعة من الشباب على سائق حافلة

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي

50 طالبا تحرشوا بمعلمة.. حيثيات الإدارية العليا فى قضية التحرش.. القصة الكاملة

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

بسبب وزنه الزائد.. ابن سلاف فواخرجى يتعرض للتنمر والفنانة ترد بقوة.. شاهد

AdvertisementS

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

50 طالبا تحرشوا بمعلمة.. حيثيات الإدارية العليا فى قضية التحرش.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني