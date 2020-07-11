الأعلى للإعلام ينظم ورشة حول انتخابات الشيوخ

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورشة عمل يوم 18 يوليو الجاري حول انتخابات مجلس الشيوخ، وتتناول الورشة كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة.





يشارك في الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.





تبدأ الورشة بمحاضرة للمستشار لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تليها مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.





يعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة تتناول القوانين المنظمة لسير الانتخابات والضوابط التي قررتها اللجنة في ضوء الإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية وإرشادات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأهم التجارب المستفادة من الانتخابات السابقة.

وتعقد حلقات نقاشية واسعة يديرها أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارين الأجلاء محمد أبو ضيف وخالد عراق ووليد محمود.

وأوضح المجلس أنه تمت مخاطبة الصحف والقنوات لاختيار مرشحيها لحضور الورشة.