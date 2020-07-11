AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأعلى للإعلام ينظم ورشة حول انتخابات الشيوخ

السبت 11/يوليه/2020 - 02:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورشة عمل يوم 18 يوليو الجاري حول انتخابات مجلس الشيوخ، وتتناول الورشة كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة.

يشارك في الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.


تبدأ الورشة بمحاضرة للمستشار لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تليها مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.


يعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة تتناول القوانين المنظمة لسير الانتخابات والضوابط التي قررتها اللجنة في ضوء الإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية وإرشادات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأهم التجارب المستفادة من الانتخابات السابقة.


وتعقد حلقات نقاشية واسعة يديرها أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارين الأجلاء محمد أبو ضيف وخالد عراق ووليد محمود.


وأوضح المجلس أنه تمت مخاطبة الصحف والقنوات لاختيار مرشحيها لحضور الورشة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد يؤدون اليمين أمام البرلمان.. الأحد المقبل

غدا.. رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد يؤدون اليمين أمام البرلمان

عزف السلام الوطني فى ختام مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.. شاهد

كل المصريين بالداخل والخارج. .الهيئة الوطنية للانتخابات توجه دعوة مهمة للمواطنين

الوطنية للانتخابات تعلن موعد عقد انتخابات مجلس الشيوخ ... وتؤكد : خطوة جديدة لترسيخ الديمقراطية .. وتوجه رسالة قوية للمواطنين

اليوم .. رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين أمام البرلمان

ترشيحاتنا

محشي وملوخية ورنجة.. قصة نجمة تيك توك البيلاروسية مع الأكل المصري

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

سر طلاق رشدي أباظة للشحرورة صباح بعد 24 ساعة من الزواج.. فيديو

بعد تصريحاتها الجريئة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف على تويتر

خروج جثمان المنتجة مي مسحال من منزلها بالمهندسين.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني