تعطل تطبيقات هواتف آيفون بسبب فيسبوك | تفاصيل

تسببت مشكلة تقنية في تعذر بعض مستخدمي هواتف آيفون من الوصول إلى العديد من تطبيقات وخدمات نظام التشغيل iOS، بسبب خطأ يتعلق بميزة تسجيل الدخول إلى فيسبوك





ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، جعلت المشكلة مستخدمي هواتف آبل الذكية غير قادرين على الوصول إلى العديد من الخدمات الشائعة، مثل سبوتيفاي Spotify، وبينتيريست Pinterest، وتيندر Tinder.









وظهرت عدة تقارير واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي عن تعطل تلك التطبيقات كلما تم تشغيلها على أجهزة هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية، وما يقابلها من تقارير أعطال التوقف على موقع DownDetector.





وكان السبب الرئيسي في انقطاع الخدمة عن التطبيقات، هو مجموعة تطوير البرامج SDK من فيسبوك، التي تستخدمها العديد من التطبيقات لإدارة تسجيلات دخول المستخدم.





واعترفت فيسبوك عبر منصة المطورين التابعة لها أن برمجياتها هي التي تسببت في المشكلة، وقالت الشركة: "نحن ندرك ونحقق في زيادة الأخطاء في iOS SD K التي تتسبب في توقف عمل بعض التطبيقات على هواتف آيفون".





وقال متحدث باسم الشركة: "أدى تغيير التعليمات البرمجية في وقت سابق إلى تعطل بعض تطبيقات iOS، التي تستخدم مجموعة تطوير البرامج من فيسبوك، وقد حددنا المشكلة بسرعة وأصلحناها، ونحن نعتذر عن أي شيء غير مناسب".