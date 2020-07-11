AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تعطل تطبيقات هواتف آيفون بسبب فيسبوك | تفاصيل

السبت 11/يوليه/2020 - 04:01 م
هواتف آيفون
هواتف آيفون
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تسببت مشكلة تقنية في تعذر بعض مستخدمي هواتف آيفون من الوصول إلى العديد من تطبيقات وخدمات نظام التشغيل iOS، بسبب خطأ يتعلق بميزة تسجيل الدخول إلى فيسبوك.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، جعلت المشكلة مستخدمي هواتف آبل الذكية غير قادرين على الوصول إلى العديد من الخدمات الشائعة، مثل سبوتيفاي Spotify، وبينتيريست Pinterest، وتيندر Tinder.


وظهرت عدة تقارير واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي عن تعطل تلك التطبيقات كلما تم تشغيلها على أجهزة هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية، وما يقابلها من تقارير أعطال التوقف على موقع DownDetector.

وكان السبب الرئيسي في انقطاع الخدمة عن التطبيقات، هو مجموعة تطوير البرامج SDK من فيسبوك، التي تستخدمها العديد من التطبيقات لإدارة تسجيلات دخول المستخدم.

واعترفت فيسبوك عبر منصة المطورين التابعة لها أن برمجياتها هي التي تسببت في المشكلة، وقالت الشركة: "نحن ندرك ونحقق في زيادة الأخطاء في iOS SDK التي تتسبب في توقف عمل بعض التطبيقات على هواتف آيفون".

وقال متحدث باسم الشركة: "أدى تغيير التعليمات البرمجية في وقت سابق إلى تعطل بعض تطبيقات iOS، التي تستخدم مجموعة تطوير البرامج من فيسبوك، وقد حددنا المشكلة بسرعة وأصلحناها، ونحن نعتذر عن أي شيء غير مناسب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلل يصيب إنستجرام Instagram على أجهزة آيفون

كله في الأمان.. فيسبوك تختبر ميزة جديدة لتطبيق ماسنجر على آيفون

عطل واتسآب يصل مصر.. مفيش أونلاين أو last seen

فيسبوك تطلق خاصية الوضع المظلم لتطبيقها على هواتف آيفون

على غرار لينكد إن .. Reddit يوقف جمع بيانات المستخدمين بسبب ميزة في هواتف آيفون

عطل فني مفاجئ يصيب انستجرام

ترشيحاتنا

التضامن: اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

هل اختفى فيروس الإنفلونزا والبرد من عالمنا.. منظمة الصحة العالمية ترد

تقدم في الجوانب الفنية.. السودان يصدر بيانا بشأن مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي

لامتناعه عن العمل.. إحالة نقيب أطباء الأسنان للتأديب

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

AdvertisementS

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

رغم الدراسة اليابانية.. الإعلان عن موعد بدء إنتاج أفيجان بمصر خلال ساعات

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني