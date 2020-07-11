حاسبات عين شمس تبدأ ماراثون امتحانات البكالوريوس

بدأت صباح اليوم امتحانات طلاب السنة النهائية بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس وتستمر حتى 25 من يوليو الجاري.





وخلالها جولتها التفقدية صباح اليوم ، أطمئنت أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات على انتظام العملية الامتحانية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية لضمان سلامة الطلاب و الأطقم الإدارية و أعضاء هيئة التدريس.رافقها خلال الجولة أ.د. هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





و أوضحت أ.د. نجوى بدر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات النهائية يبلغ 750 طالب وطالبة موزعين على 35 لجنة بواقع 3 فترات.

و أكدت أن هناك طاقم طبي على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين احدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للإطمئنان على سلامة الطلاب و الىخر داخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية الطبية.



