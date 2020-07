استمتعت بالعمل معه.. صفية العمرى تحيى ذكرى رحيل عمر الشريف

View this post on Instagram

الذكري الخامسة للفنان العالمي عمر الشريف، استمتعت بالعمل معه في فيلم "المواطن مصري" الذي حصد العديد من الجوائز منها جائزة أحسن فيلم من المركز الكاثوليكي المصرى عام ١٩٩٢ و جائزة مهرجان الفيلم الدولي بموسكو #صفية_العمري #عمر_الشريف