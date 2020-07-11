استمتعت بالعمل معه.. صفية العمرى تحيى ذكرى رحيل عمر الشريف









حرصت الفنانة صفية العمرى على إحياء ذكرى رحيل النجم العالمى عمر الشريف ، من خلال حسابها بموقع "انستجرام"





ونشرت صفية العمرى صور وعلقت "الذكري الخامسة للفنان العالمي عمر الشريف، استمتعت بالعمل معه في فيلم "المواطن مصري" الذي حصد العديد من الجوائز منها جائزة أحسن فيلم من المركز الكاثوليكي المصرى عام ١٩٩٢ و جائزة مهرجان الفيلم الدولي بموسكو"





يحل يوم 10 يوليو، ذكرى وفاة الفنان عمر الشريف، والذى كان يعد السفير الأهم للسينما المصرية فى السينما العالمية، وقد رحل عن عالمنا يوم 10 يوليو 2015 إثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز 83 عاما.





1-اسمه الحقيقى ميشيل ديمتري شلهوب، وقد أعلن إسلامه ليتمكن من الزواج من الفنانة فاتن حمامة.





2- قدمه المخرج يوسف شاهين فى فيلم صراع فى الوادى.









3- أنجب ابنه الوحيد طارق من الفنانة فاتن حمامة قبل ان ينفصل عنها ، وقد أعلن قبل وفاته أنها حبه الوحيد.











