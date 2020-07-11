أرقام مفاجئة تكشفها الصحة السعودية بشأن كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية حيث بلغت نسب الإصابات في الأطفال 10% وفي الاناث 37 % وفي كبار السن 4% ، وفي الذكور 63 % وفي البالغين 86 % ، لافتة الي ان تم إجراء 46.842 فحصا جديدا.





وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم ان إجمالي الحالات المصابة بــ " كوفيد 19" داخل المملكة بلعت 229.480 حالة من بينها 61.903 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2230 حالة حرجة، لافتة الي ان إجمالي حالات التعافي بلغت 165.396 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2181 حالة وفاة.





وأشارت وزارة الصحة إلي أن نسبة التعافي من الفيروس داخل المملكة بلغت حتى الآن 72%، ونسبة الوفيات 0.95% من إجمالي الإصابات حتى الآن.





وكانت المملكة العربية قد سجلت 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما تم تسجيل 2370 حالة تعافٍ إضافية، و30 حالة وفاة جديدة.





وناشدت الوزارة الجميع بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة من غسل اليدين بالماء والصابون، فهي أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، مطالبة الجميع ضرورة إرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم.