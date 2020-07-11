ما مدى تأثير قيادة السيارة ببطء على استهلاك البنزين

يختلف السائقون حول مدى تأثير سرعة السيارة على استهلاك الوقود حيث تعتقد فئة كبيرة من السائقين أن القيادة على سرعات عالية يزيد من استهلاك الوقود ويعتقد الفريق الأخر أن القيادة ببطء يوفر الوقود فما هو الاعتقاد الصحيح ؟



وأكد احد خبراء السيارات أن الاعتقاد بإن القيادة ببطء يوفر الوقود هو اعتقاد خاطئ ، كما أن القيادة على سرعات عالية أكثر 10 كم /س ويستهلك كمية اكبر من الوقود .



كما أوضح الخبراء أن هناك عاملا هاما يؤثر بشكل كبير في استهلاك الوقود وهو عدد لفات المحرك / دقيقة حيث ان الضغط بقوة على دواسة البنزين يرفع عدد لفات المحرك بشكل عالي .



كما يرى الخبراء أن المعدل المثالي للتسارع هو زيادة 20 كم / س كل 5 ثوان أي أن التسارع بشكل تدريجي افضل من التسارع المفاجئ في معدل استهلاك الوقود.



وعلى سيل المثال فإن التبديل بين سرعة 75 كم/س و 85 كم/س كل 18 ثانية يرفع استهلاك الوقود بنسة 20 % لذا يفضل استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة.

