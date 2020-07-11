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حوادث

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بسوهاج

السبت 11/يوليه/2020 - 07:26 م
حادث
حادث
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خالد رياض
أصيب 9 اشخاص بينهم 6 سيدات في انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة مركز سوهاج.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتم رفع اثار الحادث وتسيير حركة المرور علي الطريق.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا  يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بقرية بلصفورة، انتقل الي مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص علي جانب الطريق.

تبين من المعاينة والفحص إصابة كل من البدرى محمود السيد، 53 عاما مصابا، بسحجات وكدمات متفرقه، "ناهد.م.ع"، 35 عاما مصابه بكدمات متفرقه، "دعاء.ا.م"، 30 عاما، مصابة بجرح  قطعى بالانف، محمد احمد السيد، 40 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الايسر، "عبير.م.ع"، 35 عاما، بكسر بعظمه الغضد الأيسر، "سعاد.ع.ا"، 23 عاما بكدمات متفرقه، "جولى.م.ع"، 25 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، "ماجى.هـ.ج"، 25 عاما، اشتباه كسر بالساق اليمنى ، حامد تركى ياسين، 30 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيسر.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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