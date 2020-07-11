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خبير تنمية بشرية : أفضل طريقة للتعامل مع الازمة تحويلها لإنجاز عظيم .. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 07:25 م
طارق إلياس
طارق إلياس
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شيرين عادل
قال الدكتور طارق إلياس ، خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك ، إن هناك مصطلح فى علم النفس يطلق عليه  التحدى هو فرصة لم يختارها الشخص ولكنها فرضت غليه . 

وأضافت خبير التنمية البشرية خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامية دينا رامز خلال  برنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن أفضل طريقة للتعامل مع الازمة هو تحويلها لإنجاز عظيم  بل والتكيف مع الأزمات . 

وأشار  طارق إلياس ،  إلى أن اتخاذ الفرد قرار بعدم الإكتراث بوجود أزمة سينتج عنها عدم تغيير نمط حياته وهذا سيتسبب بدوره فى خسائر عديدة للفرد .

ولفتت الإعلامية دينا رامز ، إلى أن غياب مرونة الفرد وعدم تكيفه مع أوضاعه تتسبب فى حدوث أزمات للشخص بل وتزيد حدتها . 

وتابع خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك ،  أن المرونة والتكيف أهم عوامل التعامل مع الازمات والخروج منها بأقل خسائر .. 
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