خبير تنمية بشرية : أفضل طريقة للتعامل مع الازمة تحويلها لإنجاز عظيم .. فيديو

قال الدكتور طارق إلياس ، خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك ، إن هناك مصطلح فى علم النفس يطلق عليه التحدى هو فرصة لم يختارها الشخص ولكنها فرضت غليه .





وأضافت خبير التنمية البشرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز خلال برنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن أفضل طريقة للتعامل مع الازمة هو تحويلها لإنجاز عظيم بل والتكيف مع الأزمات .





وأشار طارق إلياس ، إلى أن اتخاذ الفرد قرار بعدم الإكتراث بوجود أزمة سينتج عنها عدم تغيير نمط حياته وهذا سيتسبب بدوره فى خسائر عديدة للفرد .





ولفتت الإعلامية دينا رامز ، إلى أن غياب مرونة الفرد وعدم تكيفه مع أوضاعه تتسبب فى حدوث أزمات للشخص بل وتزيد حدتها .



