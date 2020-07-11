السم في العسل .. أدوية التخسيس تصيب بالاكتئاب والسرطان وامراض مزمنة.. خطيرة على مرضى القلب والشرايين وتسبب أزمات قلبية وجلطات

مخاطر لا تتوقعها لادوية التخسيس 5 امراض مزمنة تسببها ادوية التخسيس حقن التخسيس تصيب بالسرطان



يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام ادوية التخسيس ، لخسارة الوزن بدون بذل أى مجهود اعتقادا منهم ان هذه الأدوية فعالة في إنقاص الوزن دون التسبب في الحاق اضرار بالجسم



وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان أدوية التخسيس ما هي إلا أدوية تعمل على إعطاء المخ إشارات لتقليل الشعور بالجوع، وهناك الكثير منها يتسبب في زيادة معدل الحرق، وأنواع أخرى تتسبب في تقليل امتصاص الدهون من الوجبات.



وتابع القيعي في تصريح خاص "صدى البلد" انه الأنواع السابق ذكرها من ادوية التخسيس مضرة بالجسم، لما لها من اضرار أبرزها ما يلي :







1-تسبب العشور ب ـ الاكتئاب ، والإصابة بامراض نفسيه وعصبيه. 2- تساهم في رفع مستوى ضغط الدم، وبالتالي تزيد من معدل الإصابة بمرض السكري، و أمراض القلب

3- تسبب الإصابة بالسرطان، وتؤدي إلى حدوث مشاكل في الكلى والكبد.

4-تؤدي إلى الإصابة بـ مشاكل الجهاز الهضمي ، والقولون.

5-يؤثر على معدل حرق الدهون، وتسبب في خسارة الكتلة العضلية، وبالتالي تساهم في زيادة الوزن بشكل أكبر بعد التوقف عن استخدامها.







وأوضح الدكتور باهر السعيد في لقائه ببرنامج أنبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن حقن التخسيس ما هى إلا خدعة من شركات مجهولة الهوية تروج لهذه الحقن، خاصة في فترة الحجر المنزلي، حيث يسعى الكثير إلى إنقاص الوزن بأي شكل.









وعن مخاطر حقن التخسيس أكد الدكتور باهر السعيد أن حقن التخسيس تسبب الإصابة بالأورام السرطانية، وتسبب مشاكل في القلب، وهي مليئة بالمواد الهرمونية التي تسبب خللا عاما في وظائف الجسم، كما أنها تزيد ضربات القلب، وتسبب الاكتئاب.









وعرض برنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان تحقيقا تلفزيونيا تحت عنوان " أقراص التخسيس – احذر السم في العسل".



وتناول التحقيق أضرار هذه الأقراص التي تسببت في وفاة الكثيرة من الحالات خلال الأيام الماضية وكشف التحقيق عن إن هذه الأقراص تقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطرق غير شرعية .



وأجمع الأطباء المشاركون في التحقيق أن أعذه الأقراص تحتوي على مادة السيبوترامين وهي مادة تسبب آثار جانبية من بينها رفع ضغط الدم كما أنها خطيرة على مرض القلب والشرايين وقد تسبب أزمات قلبية وجلطات.







