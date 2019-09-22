طريقة التخسيس بدون جوع أو أدوية بـ 6 طرق سريعة جدا

طريقة التخسيس بدون جوع

طريقة التخسيس بدون جوع

1. طريقة التخسيس بدون جوع وتناول الطعام الصحى

2- طريقة التخسيس بدون جوع والإفطار على كوب من الشاى الأخضر

3- طريقة التخسيس بدون جوع وإضافة البذور لطعامك

4- طريقة التخسيس بدون جوع وتناول التفاح

5- طريقة التخسيس بدون جوع وتناول كوبين من الماء

6 - طريقة التخسيس بدون ريجيم وتناول مشروبات طبيعية لسد الشهية



ويترك المزيج حتى الصباح ويتم تناول كوب منه إلى كوبين قبل تناول وجبة الأفطار لذلك المشروب مفعول السحر لكبح شهيتك.



7 - طريقة التخسيس بدون جوع وسد شهيتك بالقهوة



تناول كوبين من القهوة في الصباح يؤدى إلى زيادة التمثيل الغذائي لديك وقمع شهيتك ومع ذلك ، بالنسبة لبعض الناس ، القهوة لها تأثير معاكس .. حبوب القهوة ممتلئة بالكافيين والمواد المضادة للاكسدة التي يمتصها الجسم بسهولة وتساعد فى الوقت نفسه على كبح شهيتك ..



8- طريقة التخسيس بدون جوع .. تناول الشوكولاته الداكنة



تناولى ألواح الشيكولاته الداكنة التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 في المائة من الكاكاو لأنه يحتوي على مرارة كافية لتقليل شهيتك.



9- طريقة التخسيس بدون ريجيم وتناول الألياف غير قابلة للهضم



تناولى الأطعمة الغنية بالألياف مثل دقيق الشوفان ممتازة للوجبات الغذائية لأنها لا تساعد فقط في تقليل شهيتك وسيبقيك تشعرين بالشبع.



يحتوي الكاكاو على حامض دهني أثبت أنه يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول من الوقت.



وحرق الدهون العنيدة التى تراكمت خلال السنوات الماضية أمر يمكنك الوصول إليه ونسف الدهون للأبد وذلك من خلال إجراء بعض التغييرات البسيطة في أنماط حياتك.. إليك تسع نصائح خارقة تبحث عنها الكثير من النساء وهىلمساعدتك على إنقاص الوزن..الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يمكنهم تجربة فقدان الوزن بسرعة أكبر من خلال التركيز على تناول قدر اكبر من الالياف، فهى تساعد على منحك الشعور بالشبع لفترة اطول وتمنعك من تناول المزيد من الطعام بين الوجبات وعليك فى الوقت نفسه تجنب الأطعمة المقلية والنشويات ..تناول الشاى الأخضر على الريق صباحا وبدون سكر يساعد على كبح شهيتك لتناول الطعام وفى الوقت نفسه حرق أسرع للدهون بسرعة غير متوقعة. كل ما عليك هو غلى الشاى الأخضر وتناوله على الريق في الصباح الباكر.أنواع كثيرة من البذور يمكنك إضافتها لأطباق طعامك.. كل ما عليك فقط هو غليها وتصفيتها وتناول كوب إلى كوبين منها على مدار اليوم أو على الأقل قبل تناول وجبة طعامك بـ15 دقيقة ويمكنك إضافة البذور إلى كوب الزبادى فى المساء فسيساعد ذلك على سد الشهية ..التفاح من الفواكه التى تحتوى على قدر مناسب من الالياف وتعمل على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن تقسيم الوجبات الرئيسية الثلاث إلى 5 وجبات مع الحفاظ على الكميات بدون زيادة..تناول الماء بين الوجبات يساعد على حرق الدهون ومنحك الشعور بالشبع بين الوجبات.. كما انه يساعد على الهضم الجيد عليك الصيام بين الوجبات لمدة ساعتين وتناول لتر من الماء فهو فعال لحرق الدهون وإنقاص الوزن.يمكنك تحضير مشروب طبيعى للتخسيس وفقدان الوزن.. كل ما عليك هو سحق الخيار والماء والقرفة و أوراق نعناع والليمون.