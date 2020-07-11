بديل مراكز التجميل.. 3 وصفات باستخدام الحليب لـ علاج مشاكل البشرة

يحتوي الحليب على العديد من الفوائد التى تفيد الجسم بشكل كبير، ولكنه أيضًا يمكن ان يفيد البشرة بشكل غير متوقع عند استخدامه بطريقة صحيحة، ولذلك نقدم لكِ أفضل الوصفات التى تحتوي على فوائد للبشرة باستخدام الحليب، وذلك وفقًا لما قدمه موقع "boldsky".
- حليب فقط
يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة بلطف أثناء تثبيت الرطوبة لإزالة الأوساخ في مسامه والتخلص من البشرة الباهتة والرؤوس السوداء وحب الشباب والمزيد.
- ماذا تحتاج
3-4 ملعقة كبيرة حليب خام
وسادة قطنية
طريقة الاستعمال
خذ الحليب في وعاء.
اغمس كرة قطنية في الحليب واستخدمها لوضع الحليب على وجهك.
اتركه لمدة 10-15 دقيقة حتى يجف.
اشطفه باستخدام الماء البارد لاحقًا.
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- الحليب والعسل
إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف، استخدمي قناع الوجه من الحليب والعسل لتنظيف وترطيب وتهدئة بشرتك.
- ماذا تحتاج
2 ملعقة كبيرة حليب خام
1 ملعقة كبيرة عسل
وسادة قطنية
طريقة الاستعمال
خذ الحليب في وعاء.
أضف العسل إليه واخلط جيدًا.
ضع المعجون على وجهك باستخدام وسادة قطنية.
دع المزيج يرتاح على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.
اشطفيه بالماء.
- الحليب والموز
يعد الحليب والموز من الوصفات المثالية لأولئك الذين لديهم بشرة حساسة، يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الحليب على مكافحة فرط التصبغ بينما يعمل فيتامين أ الموجود في الموز على تثبيت الرطوبة في مكانها مما يترك لك بشرة ناعمة ومغذية ومشرقة.
- ماذا تحتاج
1 موزة ناضجة
حليب حسب الحاجة
طريقة الاستعمال
في وعاء، خذ الموز واهرسه في اللب باستخدام شوكة.
أضف كمية كافية من الحليب إليها لعمل معجون سميك.
ضع المعجون على وجهك ورقبتك.
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.
اشطفه جيدًا لاحقًا.