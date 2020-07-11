بديل مراكز التجميل.. 3 وصفات باستخدام الحليب لـ علاج مشاكل البشرة

- الحليب والعسل

- ماذا تحتاج

2 ملعقة كبيرة حليب خام

1 ملعقة كبيرة عسل

وسادة قطنية

طريقة الاستعمال

خذ الحليب في وعاء.

أضف العسل إليه واخلط جيدًا.

ضع المعجون على وجهك باستخدام وسادة قطنية.

دع المزيج يرتاح على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفيه بالماء.

- الحليب والموز

يعد الحليب والموز من الوصفات المثالية لأولئك الذين لديهم بشرة حساسة، يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الحليب على مكافحة فرط التصبغ بينما يعمل فيتامين أ الموجود في الموز على تثبيت الرطوبة في مكانها مما يترك لك بشرة ناعمة ومغذية ومشرقة.





- ماذا تحتاج

1 موزة ناضجة

حليب حسب الحاجة





طريقة الاستعمال

في وعاء، خذ الموز واهرسه في اللب باستخدام شوكة.

أضف كمية كافية من الحليب إليها لعمل معجون سميك.

ضع المعجون على وجهك ورقبتك.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

اشطفه جيدًا لاحقًا.



