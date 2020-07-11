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رياضة

الدوري الإنجليزي.. شيفيلد يونايتد يهزم تشيلسي 3-0 ويشعل صراع المراكز الأوروبية

السبت 11/يوليه/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق شيفيلد يونايتد فوزاً هاماً على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف شيفيلد في شباك تشيلسي كل من ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة 18 ، واضاف أوليفر مكبورني الهدف الثاني في الدقيقة 33 ، قبل ان يعاود ديفيد ماكجولدريك التسجيل بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 77 .

تجمد رصيد البلوز عند 60 نقطة ليصبح مهددا بفقدان المركز الثالث في ظل ملاحقة ليستر سيتي الرابع 59 نقطة ومانشستر يونايتد الخامس 58 نقطة.

بينما رفع شيفيلد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، ليعزز حظوظه في التأهل لبطولة يوروبا ليج.
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