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سيارات

ماهي أعراض تلف حساس الأكسجين ؟

السبت 11/يوليه/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف  أن وظيفة الاكسجين في السيارة هي قياس نسبة الهواء والوقود في نواتج الاحتراق أي في شكمان السيارة ويرسل  هذه المعطيات إلى كمبيوتر السيارة ليقوم  بدوره بضبط كمية الهواء والوقود اللازم احترقه بسبب الظروف التشغيلية

بالنسبة لأهم الاعراض التي تظهر في السيارة عند تلف حساس الاكسجين أو وجود مشاكل به هي :

سنجد أن الفولنية الصادرة منه إلى كمبيوتر السيارة أي ان المعطيات لن تصل إلى الكمبيوتر وبالتالي سوف يعمل كمبيوتر السيارة على الزيادة في ضخ الوقود لتفادي أي  نقص في اداء المحرك حتى تقوم بإصلاح أو تغيير حساس الأكسجين

واكد خبراء في مجال السيارات أن سائق السيارة سيعاني من استهلاك الوقود عند وجود عطل في تلف حساس الاكسجين بالإضافة إلى ظهور لمبة التشيك أو الموتور عند السرعة 100 أو 120 مع خروج دخان  أسود من عادم السيارة

يمكنك  تنظيف حساس الأكسجين بالديزل أو باستعمال بخاخ إزالة الصدأ، ومن الأفضل استخدام بخاخ إزالة الصدأ لأنه الأفضل، ولكن إذا لم يكن متوفر يمكنك استعمال الديزل للتنظيف.


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