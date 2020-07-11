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رياضة

كرستيانو ينقذ يوفينتوس أمام أتالانتا ويتعادل 2-2 بالدوري الإيطالي..فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس من فخ الخسارة أمام ضيفه أتالانتا، بعدما انتهت مواجهة الفريقين بنتيجة التعادل 2-2، على ملعب "أليانز" بالجولة 32 من المسابقة.

المباراة جاءت مثيرة، حيث تقدم أتالانتا عبر الكولومبي دوفان زاباتا في الدقيقة 16، وعادل رونالدو الكفة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء بالدقيقة 55.

وفي الدقيقة 80، فاجئ الأوكراني روسلان مالينوفسكي، أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني لأتالانتا، غير أن رونالدو، نجح في إدراك التعادل لليوفي من ركلة جزاء ثانية له بالدقيقة 90.

وحافظ يوفنتوس على صدارته للكالتشيو برصيد 76 نقطة، رافعا الفارق بينه وبين الوصيف لاتسيو إلى 8 نقاط، مستغلا خسارة الأخير ضد ساسولو في وقت سابق من اليوم السبت بنتيجة 1-2.

على الجانب الأخر، فشل أتالانتا في الحفاظ على سلسلته انتصاراته المتتالية في كل المسابقات، حيث توقفت عند 11 مباراة على التوالي.

وفشل أتالانتا في تقليص الفارق مع يوفنتوس إلى 6 نقاط، بل لم يستطع انتزاع الوصافة من لاتسيو، حيث استمر ثالثا بـ67 نقطة بفارق نقطة عن لاتسيو.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها أتالانتا بتحقيق الانتصار منذ استئناف المسابقة في 19 يونيو بعد فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.


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