كرستيانو ينقذ يوفينتوس أمام أتالانتا ويتعادل 2-2 بالدوري الإيطالي..فيديو

على الجانب الأخر، فشل أتالانتا في الحفاظ على سلسلته انتصاراته المتتالية في كل المسابقات، حيث توقفت عند 11 مباراة على التوالي.





وفشل أتالانتا في تقليص الفارق مع يوفنتوس إلى 6 نقاط، بل لم يستطع انتزاع الوصافة من لاتسيو، حيث استمر ثالثا بـ67 نقطة بفارق نقطة عن لاتسيو.



وتعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها أتالانتا بتحقيق الانتصار منذ استئناف المسابقة في 19 يونيو بعد فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.



