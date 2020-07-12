وزير العدل يوضح سبب حفظ سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الهدف من حفظ سرية بيانات المجنى عليهم فى قضايا التحرش هو الحفاظ على سُمعة المجنى عليهم، وتشجيعهم للإبلاغ عن هذا النوع من القضايا.





وتابع: "نحن فى مجتمع شرقى يرى أن مثل هذه النوعية من القضايا بها نوع من الحرج وينال من السُمعة رغم أنه مجنى عليه".





وأضاف "مروان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن حفظ بيانات المجنى عليهم يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش كون ذلك يشجع المجتمع على الإبلاغ وردع المعتدين.





ولفت وزير العدل، إلى أن سرية البيانات لا تعنى عدم المسألة والمواجهة خلال الإجراءات القانونية، مشددًا على أن ذلك سيتم بالفعل ولكن لن يتم وضع الأسم أو البيانات فى الأوراق الرسمية، وتابع:"ومش من حق أى حد يفشى سرية البيانات".





وأكد وزير العدل، أن قضايا التحرش تمس قيم المجتمع وأنا على يقين أن مجلس النواب سيتصدى هو الآخر كما فعل مجلس الوزراء لحماية المجتمع من مثل هذه الأمور الدخيلة عليه، ويناقش مشروع قانون حماية سرية بيانات المجنى عليهم.





وفى سياق آخر كشف وزير العدل، عن مجلس الشيوخ سيكون تحت الإشراف القضائى من الألف إلى الياء.