AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الكنيسة تحتفل بعيد الرسل .. 10 معلومات عن القديسين بطرس وبولس في تذكار استشهادهما .. الكنيسة تصلى اللقان قبل رفع صلاة القداس الإلهي.. والأقباط يفطرون بعد 33 يوما من الصوم

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:47 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
Advertisements
سامح سلام
  • الكنيسة تصلى "اللقان" قبل رفع صلاة القداس الإلهي
  • الأقباط يفطرون بعد 33 يوما من صوم الرسل
  • بولس الرسول نال اكليل الشهادة بقطع رأسه بحد السيف
  • بطرس الرسول استشهد عن طريق صلبه منكس الرأس  

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس وانتهاء صوم الرسل الذي استمر لمدة 33 يوما، حيث  تشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية إقامة قداس استثنائى بمناسبة عيد الرسل بإجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.


وتقام صلاة اللقان قبل بدء صلوات القداس وهى صلاة تقام 3 مرات فقط في السنة في "عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد".


أقرأ أيضا ..


وعيد الرسل تحتفل فيه الكيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار استشهاد القديس بطرس الرسول والقديس بولس الرسول، أما بطرس فكان من بيت صيدا وكان صيادا واختاره السيد المسيح بعد أخيه إندراوس،  وكان ذا إيمان حار وغيرة قوية ولما سأل الرب التلاميذ. ماذا يقول الناس عنه. أجابوا: "ايليا أو ارميا أو أحد الأنبياء " فقال بطرس " أنت هو المسيح ابن الله".


وبعد أن نال نعمة الروح المعزي جال في العالم يبشر بيسوع المصلوب ورد كثيرين إلى الإيمان وقد أجري الله علي يديه آيات كثيرة وكتب رسالتين إلى جميع المؤمنين. ولما دخل رومية وجد هناك القديس بولس الرسول، وبكرازتهما آمن أكثر أهل رومية فقبض عليه نيرون الملك وأمر بصلبه. فطلب أن يصلبوه منكسا وأسلم روحه بيد الرب.


أما بولس الرسول فقد ولد بطرسوس قبل ميلاد السيد المسيح بسنتين، وهو يهودي من سبط بنيآمين.، فريسي ابن فريسى وكان عالما خبيرا بشريعة التوراة شديد الغيرة عليها مضطهدا المسيحيين.


ولما رجموا اسطفانوس كان يحرس ثياب الراجمين، وأخذ رسائل من قيافا إلى اليهود المتوطنين في دمشق للقبض علي المسيحيين. وبينما هو في طريقه إلى دمشق أشرق عليه نور من السماء فسقط علي الأرض وسمع صوتا قائلا له: "شاول شاول لماذا تضطهدني،  " فقال: "من أنت يا سيد". فقال الرب " أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس".


ثم أمره أن يذهب إلى حنانيا بدمشق وهذا عمده وللحال فتحت عيناه، وامتلأ من نعمة المعزي، وجاهر بالإيمان وجال في العالم وبشر بالمصلوب وناله كثير من الضرب والحبس والقيود وذكر بعضها في كتاب أعمال الرسل وفي رسائله ثم دخل رومية ونادي بالإيمان فأمن علي يديه جمهور كثير.


وكتب لهم الرسالة إلى أهل رومية وهي أولي الرسائل الـ14  التي له، وأخيرا قبض عليه نيرون وعذبه كثيرا وأمر بقطع رأسه، وبينما هو ذاهب مع السياف التقت به شابة من أقرباء نيرون الملك كانت قد آمنت علي يديه فسارت معه وهي باكية إلى حيث ينفذ الحكم. فعزاها ثم طلب منها القناع ولف به وجهه وأمرها بالرجوع وقطع السياف رقبته وتركه وكان ذلك في سنة 67 م،  فقابلت الشابة السياف أثناء عودته إلى الملك وسألته عن بولس فأجابها: "أنه ملقي حيث تركته. ورأسه ملفوف بقناعك " فقالت له: "كذبت لقد عبر هو وبطرس وعليهما ثياب ملكية وعلي رأسيهما تاجان مرصعان باللآلئ وناولني القناع. وها هو " وأرته إياه ولمن كان معه فتعجبوا من ذلك وأمنوا بالسيد المسيح.


وقد اجري الله علي يدي بطرس وبولس آيات عظيمة حتى أن ظل بطرس كان يشفي المرضي (أع 5: 15) ومناديل ومآزر بولس تبريْ الكثيرين فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة (أع 19: 12).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينها السماح بتناول الأسماك.. 10 معلومات مهمة عن صوم الرسل

البابا تواضروس: الله هو ضابط الكل وصاحب الزمن وسيد التاريخ

"معا بنفس واحدة" .. البابا تواضروس يبدأ في تفسير رسالة "أفسس"

البابا تواضروس: الجهاد الروحي يحفظ للإنسان نصيبه في السماء

ترشيحاتنا

هل للتحرش مبرر .. الحبيب على الجفري يوجه رسالة قوية للرجال .. فيديو

نصحت بناتي بالحجاب ولم يسمعن فهل أُحاسب؟.. أمين الفتوى يوضح

يشيب لها الولدان.. محمد الباز يستنكر التحرش بابنة لاعب الأهلي

أورتيجا: أوكا عشرة عمر .. والانفصال بدون خلاف .. فيديو

بعد تداول الصورة على فيسبوك .. حقيقة تعذيب أب لنجله ووضعه على مظلة شرفة المنزل

هل يجوز تقسيم الزكاة على فترات للمستحقين؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون