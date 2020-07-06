البابا تواضروس يلتقي أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في أوروبا

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الإثنين، عبر تطبيق "زووم" على شبكة الإنترنت، الآباء أساقفة إيبارشيات وأديرة قارة أوروبا.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس استهل الاجتماع بكلمة حملت عنوان "افرحوا في الرب كل حين"، ثم اطمأن على الأوضاع الروحية والصحية والرعوية لأبنائه كهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات.





اقرأ أيضا ..





شارك في الاجتماع أعضاء سكرتارية المجمع المقدس ، أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا جابرييل أسقف النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.





كان القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكد في وقت سابق اليوم أنه ردًّا على ما أثير من تساؤلات عن صحة قداسة البابا تواضروس الثاني، نود التأكيد أن قداسته بخير، وفي أتم الصحة بنعمة الله.





وأضاف القس بولس حليم، أن قداسة البابا يمارس عمله الرعوي بشكل كامل من خلال تواصله مع الآباء الأساقفة والكهنة والشعب عبر شبكة الإنترنت.





وتابع: "نوضح للجميع أن طلبة الصلاة من أجل الأب البطريرك التي نشرت على صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، هي حلقة في سلسلة تدريبات الصلاة اليومية التي أطلقها قداسة البابا في بداية صوم الآباء الرسل وتتضمن طلبة نصلي بها في صلواتنا اليومية (مثل الصلاة من أجل المرضى، المتألمين ، الأطباء ، الصلاة من أجل مصر وايضا المسؤولين فيها ...إلخ)".





وأشار إلى أن هذه الطلبات جميعًا تصلي بها الكنيسة عمومًا سواء في صلواتها الطقسيةً او في صلواتنا الخاصة.