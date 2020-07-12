خبير لوائح: الزمالك بطل القرن الحقيقي لمدة 6 أشهر

قال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، إن نادي الزمالك هو بطل القرن الحقيقي لمدة 6 أشهر وفقًا للعلامة التجارية التى تقدم بها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.









وأضاف عبداللطيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "هذه العلامة التجارية، هي لمدة عام واحد فقط، وفي العام المقبل عليه أنه يقدمها من جديد ليحصل على العلامة التجارية لمدة جديدة، ولها فترة وتنتهي ولابد أن تتقدم مجددًا للحصول عليها".















