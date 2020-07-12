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رياضة

خبير لوائح: الزمالك بطل القرن الحقيقي لمدة 6 أشهر

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، إن نادي الزمالك هو بطل القرن الحقيقي لمدة 6 أشهر وفقًا للعلامة التجارية التى تقدم بها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.


وأضاف عبداللطيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "هذه العلامة التجارية، هي لمدة عام واحد فقط، وفي العام المقبل عليه أنه يقدمها من جديد ليحصل على العلامة التجارية لمدة جديدة، ولها فترة وتنتهي ولابد أن تتقدم مجددًا للحصول عليها".




وأضاف: "مرتضى منصور معه مكتسبات، وهو أنه حتى هذه اللحظة معه العلامة التجارية الخاصة باللقب الذي يريد أن يحصل عليه، لأنه لم يعترض أحد، ولو الأهلي أعترض وطعن سيدخل الأمر في الشق الموضوعي، وهنا سيكون هناك حكم عن من يستحق هذه العلامة من قبل الغرفة التجارية".
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