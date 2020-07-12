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رياضة

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:53 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن فضيحة ومهزلة جديدة بطلها ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة. 


تلقى رئيس الزمالك على تليفونه الخاص في تمام الساعة الثالثة و٥٤ دقيقة فجر اليوم الأحد رسالة من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق أذنابه في مصر وعملائه المعروفين بالاسم ليفضحهم أمام الجميع، ويثبت أنهم متورطون في هذه المهزلة والفضيحة. 


وكان أبو سنيدة هدد رئيس نادى الزمالك بأنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك وفبركة تسجيلات صوتية له لإحداث فتنة بينه وبين بعض الشخصيات في مصر. 
مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك
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