مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن فضيحة ومهزلة جديدة بطلها ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة.









تلقى رئيس الزمالك على تليفونه الخاص في تمام الساعة الثالثة و٥٤ دقيقة فجر اليوم الأحد رسالة من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق أذنابه في مصر وعملائه المعروفين بالاسم ليفضحهم أمام الجميع، ويثبت أنهم متورطون في هذه المهزلة والفضيحة.







