عاشا وماتا معا .. وفاة أب وابنته بسرطان الدماغ بفارق زمني بسيط

حالة من الحزن خيمت على عائلة، فقدت الأب والابنة بفارق زمني عدة أشهر بسبب إصابتهما بنفس المرض.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، توفي أب يدعى جيمي ماكجران (71 عاما) وابنته لين وارد (51 عاما) بمرض واحد وهو السرطان، في فاجعة لم تنساها الأسرة حتى الآن.





وتوفيت لين بعد إصابتها بورم دماغي لمدة 5 أشهر، وكان والدها مقربا جدا منها فقد سافرا معا لأكثر من بلد حول العالم وعاشا في إسبانيا 14 عاما معا.





وبعد عدة أشهر من وفاتها تفاجأ الأب بتشخيص إصابته بسرطان في الدماغ أيضا، رغم أنه متعافي سابق من سرطان الحلق.





وقال ميك وارد (47 عاما) زوج لين إن الفارق الزمني القصير بين الوفاتين أثر على الأسرة بشدة، وأنها صدمة من الصعب تحملها، ووصف زوجته بأنها كانت أم رائعة.





وتابع زوجها بأنهما أنجبا طفلين بعد زواجهما، وجاء موتها هي ووالدها جيمي بفارق أشهر بسيطة صدمة قوية للجميع، ويقول: "عزائي الوحيد أنني أعتقد أنهم الآن معا، كما كانا طوال الحياة معا".





وبعد وفاتها دشن زوجها صندوق للتبرعات ضمن مبادرة (الكرامة) لجمع الأموال لمختلف المستشفيات والمبادرات، وجمعت المؤسسة الخيرية مبلغا لا يصدق وصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني.