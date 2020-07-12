وسط إجراءات احترازية.. طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة قصر الدوبارة يستعدون لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان الامتحانات لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.





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ولوحظ الالتزام الشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العينى بمحافظة القاهرة، حيث بدأ دخول الطلاب بصورة منتظمة، وبعدها تم البدء في قياس درجات الحرارة لكل طالب عبر الكواشف الحرارية.





وتابع العاملون بالمدرسة تعقيم الطلاب بعبورهم عبر بوابة التعقيم وتوزيع الكمامات والمعقمات.









جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) و الجغرافيا للشعبة الأدبية.





كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).





بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).



