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تعليم

وسط إجراءات احترازية.. طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة قصر الدوبارة يستعدون لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:48 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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كريم ناصر
بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة  في التوافد على لجان الامتحانات لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

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ولوحظ الالتزام الشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العينى بمحافظة القاهرة، حيث بدأ دخول الطلاب بصورة منتظمة، وبعدها تم البدء في قياس درجات الحرارة لكل طالب عبر الكواشف الحرارية. 

وتابع العاملون بالمدرسة تعقيم الطلاب  بعبورهم عبر بوابة التعقيم وتوزيع الكمامات والمعقمات.


جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) و الجغرافيا للشعبة الأدبية.

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).

وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.
وسط إجراءات احترازية.. طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة قصر الدوبارة يستعدون لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا
وسط إجراءات احترازية.. طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة قصر الدوبارة يستعدون لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا
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