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رياضة

خلال ساعات.. اتجاه في اتحاد الكرة لإلغاء دوري القسمين الثالث والرابع

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:58 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
تتجه النية لدى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى إلغاء دوري القسمين الثالث والرابع، والإعلان عن ذلك خلال الساعات المقبلة. 
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت العديد من الاجتماعات مع مسؤولي أندية القسم الثالث من اجل مناقشة مصير المسابقة المحلية فضلا عن تعديلات لائحة النظام الاساسي للجبلاية. 

ويرغب مسؤولو الجبلاية في إلغاء دوريات القسم الثالث والرابع مع تصعيد أوائل المجموعات من القسم الرابع إلى الثالث ومن القسم الثالث إلى القسم الثاني.  

وتأتي رغبة مسؤولي اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فى الغاء دوريات القسم الثالث والرابع نظرا للتكلفة المالية العالية الخاصة بإجراء مسحات فيروس كورونا على لاعبي المظاليم.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قيد انتظار موافقة الجهات الأمنية على الإعلان عن مواعيد جدول الدوري الممتاز عن شهر أغسطس والملاعب، المقرر أن تستضيف البطولة بعد عودتها يوم ٦ أغسطس المقبل.
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