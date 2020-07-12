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أخبار العالم

العراق يدعو ألمانيا لرفع اسمه من القائمة الأوروبية للدول عالية الخطورة

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
دعت الخارجية العراقية، اليوم الأحد، ألمانيا لاستخدام نفوذها لمنع التدخل في شؤون العراق.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، دعا وزير الخارجية، فؤاد حسين، نظيره الألماني هايكو ماس، خلال اتصال هاتفي، إلى دعم رفع اسم العراق من القائمة الأوروبية للدول عالية الخطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، اليوم الأحد، إن الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني، هايكو ماس.


وأشارت الخارجية العراقية إلى أن "الوزير فؤاد حسين دعا نظيره الألماني إلى دعم رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"​​​.

كما شدد حسين على أن "الوضع الأمني والسياسي المعقد في سوريا يؤثر علينا أمنيا".

ومن جهته، قال ماس، إن "ألمانيا ستعمل بقوة لحماية السيادة العراقية، مؤكدا استمرار دعم ألمانيا للعراق في شتى المجالات"؛ حسبما أفاد بيان الخارجية العراقية.
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