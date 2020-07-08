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أخبار العالم

بريطانيا تدعو المجتمع الدولي لدعم جهود العراق في التوصل لـ قتلة هشام الهاشمي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعرب السفير البريطاني في العراق،  اليوم الأربعاء، عن دعم لندن المؤسسات الرسمية العراقية في مجالات عدة، من بينها مكافحة التطرف والإرهاب.


وفي تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز عربية"، دعا السفير البريطاني، المجتمع الدولي إلى دعم مؤسسات الدولة العراقية في جهودها للتوصل إلى المتورطين في اغتيال الناشط والخير الأمني هشام الهاشمي؛ مشددا على أهمية التركيز في التصدي للميليشيات في العراق.


وأكد السفير أن بريطانيا تعد ثاني أكبر دول التحالف الدولي لمكافحة داعش في العراق وسوريا.



وقال إن الحكومة العراقية الحالية "متجاوبة معنا" في دعم جهود محاربة التنظيمات الإرهابية.


وشدد المبعوث البريطاني على أنه من دون دعم الحكومة العراقية يصعب على التحالف الدولي القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.


وكانت وسائل إعلام عراقية قد أعلنت، الاثنين، نبأ باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين في العاصمة العراقية بغداد، بالقرب من منزله.

وبدوره، توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قتلة الهاشمي وتعهد بملاحقة المسؤولين عن اغتياله، مؤكدا أن حكومته لن تسمح بأن تعود عمليات الاغتيال مجددا إلى المشهد العراقي.
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