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فن

بعد إصابتهما بكورونا.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ أميتاب باتشان ونجله

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:35 ص
أميتاب باتشان ونجله
أميتاب باتشان ونجله
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شروق ابراهيم
كشف مسؤول بهيئة الصحة الهندية، عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم بوليوود أميتاب باتشان ونجله أبهيشيك بعد إصابتهما بفيروس كورونا، لافتا إلى أن حالتهما الصحية مستقرة.

وكان النجم العالمي أبهيشيك باتشان، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 بعد دقائق من إعلان والده النجم أميتاب باتشان إصابته بـ كورونا أيضًا. 

وكتب أبهيشيك باتشان، في تغريدته عبر تويتر: «في وقت سابق من اليوم .. أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا - COVID 19، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا.. أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين ولا داعي للذعر.. شكرا لكم». 

يأتي ذلك بعدما أعلن «أميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ودخوله أحد مستشفيات العزل في الهند. 

وكتب أميتاب باتشان: «لقد اختبرت كوفيد 19 وجاءت النتيجة إيجابية .. تحولت الى المستشفى.. خضعت العائلة والطاقم لاختبارات، النتائج منتظرة .. كل ما كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة، يرجى أن يخضعوا للاختبار".
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