ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

أصبح ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة خارج حسابات الفريق خلال معسكره المغلق المقرر إقامته بعد عدة أيام بمدينة الإسماعيلية استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز، والذى من المقرر أن تستكمل منافساته خلال شهر أغسطس المقبل.



ويعانى ميدو جابر من كسر فى قدمه تعرض له قبل عدة أيام خلال خوضه تدريبا منفردا به قبل عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية ، وشهدت الساعات الماضية تأكد غياب ميدو جابر عن معسكر الفريق المقبل بالإسماعيلية فى ظل معاناته من الإصابة القوية وحاجته إلى ما يقرب من شهر حتى يستطيع العودة من جديد إلى تدريبات الفريق .







وأعرب إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة عن استياءه الشديد من توقيت الإصابة القوية لميدو جابر وعدم تمكنه من السفر مع الفريق لمعسكره المغلق خاصة إنه يعد واحدا من أهم اللاعبين الذي ينوى الاعتماد عليه فى تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة من عمر الدوري الممتاز نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب .





وفى هذا السياق ، حدد الجهاز الفنى 18 يوليو المقبل موعدا للسفر إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر تدريبي مغلق استعدادا لخوض منافسات الدوري ، وجاء قرار إيهاب جلال بالدخول فى معسكر مغلق طويل بمدينة الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة فى ظل السعي إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض منافسات الدوري من أجل تحقيق مجموعة من النتائج الجيدة وتصحيح الموقف المتأزم للفريق بجدول ترتيب الدوري بعد أن بات المقاصة يحتل المركز قبل الأخير به .