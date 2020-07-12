فايلر يتسلم تقريرًا عن المصابين بفريق الأهلي

تسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير طبيا شاملا عن حالة اللاعبين المصابين وذلك من أجل الاطمئنان على برامجهم التدريبية.





وحرص فايلر على الوقوف على كافة التطورات الخاصة ببرامج تأهيل سعد سمير وكريم نيدفيد اللذين قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيليس وغضروف الركبة.





كما اطمأن فايلر على جاهزية حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الذي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة في غضروف الركبة، وأيضا محمد محمود الذي يعود بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال هذه الفترة.





وعقد فايلر جلسة مع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج البدنية التي يخضع لها اللاعبون في فترة الإعداد الحالية.





واطمأن فايلر من بينكيل على سير الأمور بشكل مميز جدا، خاصة بعدما نال اللاعبون إشادة ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بشأن المستوى البدني الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية التي تولى فيها تدريبات الفريق خلال تواجد فايلر وبينكيل في سويسرا قبل عودتهما الاسبوع الماضي.



