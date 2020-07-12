AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بالأسماء.. ننشر قائمة حزب التجمع فى انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:37 ص
حزب التجمع
حزب التجمع
Advertisements
معتز الخصوصى
كشف المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى بحزب التجمع عضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب، عن أسماء المرشحين فى قائمة حزب التجمع لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن حزب التجمع توصل بعد مفاوضات مضنية مع الأحزاب على الحصول على 3 مقاعد لمرشحيه فى القائمة الانتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هؤلاء المرشحين تم الاتفاق عليهم بشكل نهائى.

وأكد الأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى لحزب التجمع عضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب، أن مرشحى حزب التجمع الثلاثة فى القائمة الإنتخابية هم الكاتبة الصحفية فريدة النقاش والتى ستترشح على قائمة القاهرة وأحمد شعبان أمين حزب التجمع فى الإسكندرية والذى سيترشح على قائمة الإسكندرية، بالإضافة إلى عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحزب التجمع والذى سيترشح على قائمة الجيزة.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وقد بدأ فتح باب طلبات الترشح اعتبارا من أمس السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اجتماع مجلس حزب التجمع لحسم موقفه من الانتخابات.. غدا

أحزاب تؤيد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل النواب.. التجمع: فرصة لتجربة التحالفات الانتخابية.. والجيل: عقدهما فى توقيت واحد به ضرر.. والحركة الوطنية: تقلل التكاليف على الدولة

حزب التجمع يؤجل اجتماعه لحسم موقفه من المشاركة في الانتخابات إلى الأربعاء المقبل

الأمانة العامة للتجمع تعلن موقفها النهائى من المشاركة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ.. غدا

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون مجلس الشيوخ.. الأحزاب تستعد لماراثون الانتخابات.. أبو شقة: أقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح.. والتجمع: وضعنا شرطين لمرشحينا لخوض العملية الانتخابية

بسبب جائحة كورونا.. حزب التجمع يعلن الاعتماد على الدعاية الإلكترونية لمرشحيه فى مجلسي النواب والشيوخ

ترشيحاتنا

لإعادة شبابك والتخلص من الشيب .. خلطة الميرمية بديل طبيعي لصبغة الشعر

الرئيس السيسي لوزير المالية : بتخاف على الفلوس أوي "فيديو"

صحي وخفيف.. 5 أطباق هيلثي لوجبة الإفطار

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

بعد مرور ثلاثة أشهر.. دنيا عبد العزيز تفتقد أمها

السيسي: 250 ألف وحدة سكنية لأهالي المناطق غير الآمنة.. والدولة لن تسمح بالتعديات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور

بعد ارتفاع الحرارة.. إليك أعراض ضربة الشمس

صحي وخفيف.. 5 أطباق هيلثي لوجبة الإفطار