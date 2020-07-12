بالأسماء.. ننشر قائمة حزب التجمع فى انتخابات مجلس الشيوخ

كشف المهندس محمد فرج ا لأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى بحزب التجمع عضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب، عن أسماء المرشحين فى قائمة حزب التجمع لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.





وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن حزب التجمع توصل بعد مفاوضات مضنية مع الأحزاب على الحصول على 3 مقاعد لمرشحيه فى القائمة الانتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هؤلاء المرشحين تم الاتفاق عليهم بشكل نهائى.





وأكد ا لأمين العام المساعد للعمل الجماهيرى لحزب التجمع عضو لجنة الانتخابات المركزية للحزب، أن مرشحى حزب التجمع الثلاثة فى القائمة الإنتخابية هم الكاتبة الصحفية فريدة النقاش والتى ستترشح على قائمة القاهرة وأحمد شعبان أمين حزب التجمع فى الإسكندرية والذى سيترشح على قائمة الإسكندرية، بالإضافة إلى عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحزب التجمع والذى سيترشح على قائمة الجيزة.



