إصابة نجمة بوليوود "ايشواريا راي" وابنتها بفيروس كورونا

أفادت عدد من التقارير الأجنبية، بتأكد إصابة نجمة بوليوود ايشواريا راي وابنتها الوحيدة Aaradhya Bachchan بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعهما لتحليل للمرة الثانية.





وبذلك تتأكد إصابة ايشواريا راي وابنتها بعد مرور ساعات على إعلان إصابة نجم بوليوود أميتاب باتشان وابنه بفيروس كورونا.





وكان النجم العالمي ابهيشيك باتشان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 بعد دقائق من إعلان والده النجم أميتاب باتشان إصابته بـ كورونا أيضًا.





وكتب ابهيشيك باتشان، في تغريدته عبر تويتر: «في وقت سابق من اليوم .. أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا - COVID 19. تم إدخال كلا منا إلى أعراض خفيفة، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا .. أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين ولا داعي للذعر .. شكرا لكم».





يأتي ذلك بعدما أعلن «اميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ودخوله أحد مستشفيات العزل في الهند.





وكتب أميتاب باتشان: «لقد اختبرت كوفيد ١٩ وجاءت النتيجة إيجابية .. تحولت الى المستشفى .. خضعت العائلة والطاقم لاختبارات ، النتائج منتظرة .. كل ما كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة ، يرجى أن يخضعوا للاختبار".



