خلال الموجة ال 16.. استرداد 10 آلاف متر مربع و78 فدانا فى قنا

أسفرت الحملات التى تشنها الوحدات المحلية لمراكز ومدن قنا، عن إزالة ٧٤ حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، ضمن الموجة ١٦ لإزالة التعديات.





وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة ازالة التعديات بقنا، أن الحملات أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 10 آلاف و 135 متر مربع و 18 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 78 فدان بكافة مراكز ومدن المحافظة.





وأضاف عبدالباقى، بأن الحملات نجحت أيضا في إزالة 42 حالة تعدي بالبناء على الرقعة الزراعية بمساحة 2 فدان و6 قراريط و15 سهم، وإزالة 4 حالات تعدي مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بمساحة 295 متر مربع.



قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة نجحت في إزالة 74 حالة تعدي خلال تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا.





وأكد محافظ قنا، استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين ، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.





اقرأ أيضًا :

نائب محافظ قنا يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة فرشوط





لتغيبهم عن العمل.. إحالة عدد من الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى دشنا المركزي للتحقيق







