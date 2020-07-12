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تعليم

جامعة بنها من أعلى الجامعات في الرصد والاستجابة للشكاوى الموجهة لها

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:02 م
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
حققت جامعة بنها انجازا كبيرا فى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حيث تصدرت الجامعة أول 6 جامعات مصرية فى سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة والمستجدة خاصة فى ظل ظروف فيروس كورونا.
جاء ذلك بناء على التقرير الذى قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء الى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتابع خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين، خلال شهر يونيو2020.

وكشف التقرير أن جامعة بنها كانت من أعلى الجامعات إنجازا للشكاوى الموجهة لها والرد عليها.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة بدأت بالفعل في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة، وتحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية منذ أبريل الماضى.

وأضاف السعيد، أن المنظومة الجديدة للشكاوى تم تطبيقها داخل 22 وحدة على مستوى الجامعة وكلياتها والمستشفيات والمدن الجامعية، وذلك لضمان سهولة استقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد.

وقال رئيس الجامعة إنه أعطى تعليمات لإدارة خدمة المواطنين بإدارة الجامعة، بعدم استقبال الشكاوى الورقية واستقبال الإلكترونية، وذلك نظرا للظروف الحالية والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تحسبا لمنع وانتشارالعدوى وحفاظا على سلامة العاملين والمترددين على الجامعة.
وتابع السعيد أن الجامعة تستقبل الشكاوى إلكترونيا على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن جامعة بنها تعد من أوائل الجامعات الحكومية، التي بدأت تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتفاعل والرد عليها بمعدل إنجاز تجاوز الـ 96% ، حيث تلقت الجامعة منذ بدء المنظومة حتى اليوم 840 شكوى متنوعة.
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