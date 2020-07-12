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محافظات

تعليم المنوفية يستقبل أعضاء غرفة عمليات اتحاد طلبة الجمهورية

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:38 م
تعليم المنوفية يستقبل
تعليم المنوفية يستقبل أعضاء غرفة عمليات اتحاد طلبة الجمهورية
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محمد أمين
 استقبل  أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بمكتبه صباح اليوم طلبة غرفة عمليات اتحاد طلاب الجمهورية يرافقهم أعضاء غرفة عمليات اتحاد الطلبة بالمنوفية لمتابعة امتحانات الدور الاول للثانوية العامة 2020 في إطار جولاتهم للاطمئنان ومتابعة  سير الامتحانات على مستوى الجمهورية .


وخلال اللقاء أكد سويد على أن محافظة المنوفية من المحافظات الاولى على مستوى الجمهورية  انضباطا والتزاما بالتعليمات والاجراءات الاحترازية والوقائية  داخل اللجان حفاظا على صحة وسلامة الطلاب .

وقال سويد أن هناك تواصل على مدار الساعة بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات محافظة المنوفية مع غرفة عمليات المديرية  لتلقي ورصد أية معوقات لحلها فورا وتذليل كافة الإمكانيات  المادية والدعم الفني للجان مضيفا أن جميع حالات الغش الالكتروني التي تم رصدتها غرف العمليات تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبيها لردعهم وحفاظا على حقوق باقي الطلاب .

من جانبهم أدانت غرفة عمليات اتحاد طلاب الجمهورية لجوء بعض الطلاب لمحاولات الغش الالكتروني باستخدام المحمول  مؤكدين دعمهم ومساندتهم لكافة الاجراءات والقرارات التي تحافظ على تحقيق المساواة والعدالة بين الطلاب . 
تعليم المنوفية يستقبل أعضاء غرفة عمليات اتحاد طلبة الجمهورية
تعليم المنوفية يستقبل أعضاء غرفة عمليات اتحاد طلبة الجمهورية
تعليم المنوفية يستقبل أعضاء غرفة عمليات اتحاد طلبة الجمهورية
تعليم المنوفية يستقبل أعضاء غرفة عمليات اتحاد طلبة الجمهورية
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