وزير الإسكان: عايرونا بالفشل في العشوائيات فحولنا التحدي لرسالة نجاح أمام العالم

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى والثانية من حي الأسمرات وغيرها من المشروعات القومية خير شاهد على أن الدولة ومؤسساتها معا يستطيعون تحقيق الكثير من الإنجازات، معقبًا: "نحن معا نستطيع أن ننجح".









وقال الدكتور عاصم الجزار، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية: "ما كانوا يعايروننا به من فشل وإحباط في بادئ الأمر، تحول الآن إلى رسالة نجاح وتقدم نوجهها للعالم كله بفضل الإرادة السياسية".









وأضاف عاصم الجزار: "ألم يعايروننا بكل ما كان من أحياء عشوائية غير آمنة للمواطنين؟، فهي أصبحت الآن أحياءً مأهولة بها خدمات في كل ربوع مصر ومحافظاتها"، معقبًا: "لقد قمنا بتحدي التحدي الذي تعرضت له الدولة وقيادتها".









وأكد أن النجاحات ما زالت مستمرة والقائمون عليها مواطنون مصريون، والمستفيدون بتلك النجاحات والإنجازات أيضًا مواطنون مصريون.