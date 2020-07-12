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محافظات

انتخابات مجلس الشيوخ.. تلقي أوراق 10 مرشحين محتملين في الأقصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:30 م
تقديم 10 مرشحين محتملين
تقديم 10 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ بالاقصر
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شمس يونس
أعلن مصدر بمحكمة الأقصر الابتدائية عن تلقي اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أوراق 10 مرشحين محتملين.

وأوضح المستشار أيمن هدهد، رئيس محكمة الأقصر، أن لجنة استقبال طلبات الترشح، مكونة من رئيس المحكمة بصفته رئيسا للجنة، وعضوية مساعد المحكمة، ومستشار لتمثيل مجلس الدولة ومستشار ممثل للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، حيث تبحث اللجنة مدى توافر الشروط والمستندات المعلن عنها ومراجعتها وإرسالها عقب ذلك إلى لجنة الفحص مرة أخرى والتأكد من استيفاء الشروط سالفة الذكر. 


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وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية تحسبا لفيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامة والجلوس في أماكن متباعدة، إضافة إلى  توفير 2 من الموظفين لإرشاد المرشحين لمكان تقديم الطلبات وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم.

جدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج تجري يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس بالتنسيق مع الخارجية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد -19 ، من 9 صباحا حتى 9 مساء  وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على يعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وجولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

وتستمر عضوية مجلس الشيوخ لمدة 5 سنوات وفق القانون، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
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