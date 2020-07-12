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حوادث

10 آلاف كمامة هدية من إحدى المؤسسات لـ مطروح

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:40 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد بمكتبه السيدة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، والتي اهدت المحافظة كمية من الكمامات  الطبية  لتوزيعها علي العاملين بالمحافظة.

حيث أهدت محافظة مطروح 10 آلاف كمامة طبية وذلك  فى إطار المشاركة المجتمعية  والتعاون فى جهود  الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم  بالتعاون بين اجهزة الدولة والمؤسسات المجتمعية لحماية المصريين من فيروس كورنا  وذلك ضمن  جهود المؤسسة المشهرة برقم 923 لعام 2020 كمؤسسة خيرية لتقديم الخدمات المجتمعية والتكافلية .

   
 بينما أشاد  محافظ مطروح بجهود المؤسسات والجمعيات الخيرية خاصة مؤسسة بنحبك يا مصر وجهودها الملموسة  بالتعاون مع عدة جهات على مستوى الجمهورية .

، واضاف على ترحيب محافظة مطروح بكافة الجهود الخيرية التى تساهم فى التخفيف من اعباء المواطنين  والاسهام فى الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم  والمشاركة فى توفير احتياجاتهم بالتعاون مع جهود الدولة.
10 آلاف كمامة هدية من إحدى المؤسسات لـ مطروح
10 آلاف كمامة هدية من إحدى المؤسسات لـ مطروح
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