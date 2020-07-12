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محافظات

محافظة القاهرة : لجنة هندسية لبحث تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق.. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:35 م
حريق سوق توشكى
حريق سوق توشكى
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عبد العزيز جمال
قرّر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق الذى نشب بأجزاء منه صباح اليوم .

 ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق  عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان.

 و على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية و تمكنت من السيطرة على الحريق .

واكدت محافظة القاهرة أن الحريق لم يسفر عن اصابات أو وفيات وجار عمليات  التبريد .
محافظة القاهرة : لجنة هندسية لبحث تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق.. صور
محافظة القاهرة : لجنة هندسية لبحث تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق.. صور
محافظة القاهرة : لجنة هندسية لبحث تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق.. صور
محافظة القاهرة : لجنة هندسية لبحث تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق.. صور
محافظة القاهرة : لجنة هندسية لبحث تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق.. صور
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