محافظة القاهرة : لجنة هندسية لبحث تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق.. صور

قرّر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق الذى نشب بأجزاء منه صباح اليوم .
ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان.
و على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية و تمكنت من السيطرة على الحريق .
واكدت محافظة القاهرة أن الحريق لم يسفر عن اصابات أو وفيات وجار عمليات التبريد .