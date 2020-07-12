شاهد.. إسرائيل تستفز العرب بفيديو عنصري يسخر من البدو

أثار مقطع فيديو إسرائيلي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب شديدة بين النشطاء العرب، حيث تضمن المقطع سخرية من العرب وثقافة البدو بشكل عنصري.





ويظهر في الفيديو الممثل الصهيوني الشهير بلقب "بوي بوي"، وهو يقول لأطفاله: "من يريد إطعام البدو"، وهو ما أثار غضبا حول الصيغة العنصرية من تصوير أطفال البدو والحديث عنهم.





وكتب الممثل منشورا عبر صفحته على فيسبوك، اعتذر فيه عن الفيديو، وقال إن الفيديو يعود لرحلة عائلية خاصة منذ 5 سنوات، إلا أن رئيس بلدية مدينة رهط العربية فايز أبو اصهيبان‏، قال إن اعتذاره غير مقبول.





وأضاف "لقد تعامل مع أطفال بلا حول ولا قوة كما لو كانوا قرودا".



