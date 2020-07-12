كان رمزا للعمل الدءوب ودماثة الخلق.. وزير الخارجية ينعى قنصل مصر في أربيل

نعى سامح شكري، وزير الخارجية، السفير أحمد جهاد حارس، قنصل مصر في أربيل العراق، والذي وافته المنية أمس السبت.





وقالت صفحة وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" ببالغ الحزن والأسى، تنعى وزارة الخارجية السفير أحمد جهاد سعيد حارس، قنصل جمهورية مصر العربية في أربيل، الذي وافته المنية أمس.





وتابعت الصفحة: "يتقدم وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، ويدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه خالص الصبر والسلوان.



