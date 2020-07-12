ذكر غوريلا يخضع للاختبارات كورونا بعد إصابته في مشاجرة مع شقيقه .. صور

خضع ذكر غوريلا بوزن 433 رطلًا يسمى بشانجو، في حديقة حيوان ميامي بولاية كاليفورنيا، لاختبار فيروس كورونا التاجي بعد أن أصيب بحمى طفيفة إثر إصابته بجروح ناتجة عن شجاره مع شقيقه الأصغر.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، وقال مسؤولو حديقة الحيوانات إن نتائج اختبار فيروس كورونا، الغوريلا شانجو البالغ من العمر 31 عاما جاءت سلبية، عندما تم علاجه في مستشفى حديقة حيوان ميامي يوم الأربعاء بعد إصابته في مواجهة شقيقه بارني ذات ال ٢٦ عاما.

كما قام فريق طبي بإجراء اختبار السل وتنظير الشعب الهوائية ، مما سمح لهم بفحص رئتي شانجو.

أفاد وسائل إعلام محلية، بميامي أن ذكر الغوريلا وشقيقه ، يعيشان في حديقة حيوان ميامي منذ نقلهم من حديقة حيوان سان فرانسيسكو في مايو 2017.

وتسبب المواجهة بين الغوريلا شانجو وشقيقه بارني إلى إصابة جراح شانجو بجروح غائرة إثر نهشه من قبل شقيقه الأصغر سنا.