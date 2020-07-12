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أخبار البلد

القومي للسكان يبدأ حملة للتوعية من فيروس كورونا بمترو الأنفاق والقطارات

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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محمد غالي

بدأ المجلس القومي للسكان ، اليوم الأحد ، حملة لتوعية المواطنين من فيروس كورونا وطرق الوقاية منه ، بمحطة مترو الشهداء ، وذلك بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال وشركة إيفا فارما ومؤسسة مصر للتنمية المستدامة.

أوضح المجلس في بيان له اليوم ، أن حملة التوعية تستمر لمدة ثلاثة أسابيع ، حيث بدأت اليوم في محطة مترو الشهداء برمسيس ، وغدا بمحطة مترو " أنور السادات " ، يليها بعض محطات مترو الأنفاق الأخرى ، ومحطات القطارات باعتبارها من الأماكن الأكثر ازدحامًا ويتردد عليها المواطنون بكثرة بهدف تنمية الودعي لدى المواطنين من أجل الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد(كوفيد-١٩) ، وذلك في إطار دعم الجهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا والتي تعد أزمة عالمية غير مسبوقة. 

وبدأت الفعاليات بتوزيع الجهات المشاركة  شنط الحماية الطبية والتي تشمل كافة أدوات التعقيم وأدوات الوقاية الشخصية والفيتامينات ، بالإضافة إلى الكتب الملونة المخصصة للأطفال لتعريفهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا ، وكذلك الملصقات الخاصة بتوعية الكبار بهدف تعزيز تدابير الوقاية من عدوى كورونا ومكافحتها.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار بروتوكولات التعاون الموقعة ما بين المجلس القومي للسكان ، وهيئة بلان إنترناشيونال وشركة إيفا فارما ، انطلاقًا من دعم مبدأ الشراكة وتضافر وتكاتف كافة الجهود الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.
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