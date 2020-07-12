شركه مياه الشرب تعلن انقطاع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، قطع المياه عن مناطق (منشية البكري - سراي القبة - طومان باي – شارع سنان – شارع العزيز بالله – شارع بن سندر – شارع ناصوح – شارع ترعة الجبل ومتفرعاته ) وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق13/7/2020 وحتي الساعة 12 بعد منتصف ليل نفس اليوم.





ويأتي هذا الانقطاع للقيام بإعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع جسر السويس لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة جسر السويس.





و اهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.