من الساحل الشمالي.. فيفي عبده تطرح أسئلة جدلية على جمهورها.. فيديو

نشرت النجمة فيفى عبده، فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت فيفي عبده وهى مرتدية فستان أوف شولدر ملئ بالالوان، وطرحت خلال الفيديو موضوعا جدليا يتعلق بالأسباب التي تدفع الأبناء لترك أبائهم في بيوت المسنين، ووعدت فيفي جمهورها بمناقشه هذا الموضوع في "صالون فيفي".









يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.









مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.



