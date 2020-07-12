بدء ورشة عمل المهارات الناعمة للشخصية بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس

ينظمها

المركز





وأضاف مدير مركز تعليم الكبار خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الورشة تعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM، من الساعة 8 : 10 مساءً





وأوضح السعيد ان الورشة لها عدة محاور، هي: 1. الفرق بين المهارات التقنية والمهارات الشخصية. 2. تعرف أهم المهارات الشخصية وأخلاقيات العمل للنجاح في الوظيفة. 3. إتقان مهارات التواصل الفعال و لغة الجسد. 4. اكتساب مهارات الذكاء الاجتماعي. 5. القدرة على التحكم في تشكيل الانطباعات الأولى عند التقدم لوظيفة.





وأشار الي ان الورشة لها عدة مميزات يحصل عليها المتدرب تتمثل في التالي: 1) يحصل المتدرب على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT. 2) إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن ورشة عمل المهارات الناعمة للشخصية التيبدأت اليوم تحت إشراف مركز تعليم الكبار وبالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب.