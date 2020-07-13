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سيارات

8 إرشادات عند سحب السيارة المعطلة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:55 ص
7 إرشادات عند سحب
7 إرشادات عند سحب السيارة المعطلة
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منة الله عبد الحميد
تتعرض السيارة للأعطال المفاجئة على الطرق مما يؤدي إلى عدم القدرة على السير وتحتاج إلى سحبها وجرها بواسطة سيارة أخرى ولكن هناك بعض الإرشادات والتعليمات التي يجب عليك اتباعها بصورة صحيحة لتجنب تلف السيارة أو تعرضها للخدش والتصادم. 

السيارات المعطلة تحتاج إلى معاملة خاصة أثناء سحبها من قبل سيارة أخرى لتفادي الحوادث أبرزها تجنب السرعة الزائدة والسير ببطء بقدر الإمكان لتوخي الحذر والانتباه على الطريق. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز هذه التعليمات .. تعرف عليها لمعرفة الطريقة الصحيحة لسحب السيارة المعطلة

1-قراءة تعليمات سحب السيارة بكتيب الإرشادات والتعليمات.

2-الاستعانة بحبل قوي لتجنب التصادم. 

3-الحرص على أن يكون الحبل مشدودًا بقدر الإمكان. 

4-وجود سائق داخل السيارة المعطلة للضغط على المكابح وتوجيه السيارة. 

5- تشغيل زر الإنذار، لتنبيه السيارات الخلفية.

6- السير ببطء بقدر الإمكان وتجنب الوقوف بشكل مفاجئ.

7- التأكد أيضًا من وجود زيت في صندوق نقل الحركة الأتوماتيكي.

8- تجنب السرعات الزائدة في المنحيات والملفات.  

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