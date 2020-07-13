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ديني

هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء ؟

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجاب ممدوح، قائلًا: أن الفقهاء يسمون هذه الافرازات برطوبة الفرج، وهى طاهرة مادامت خارجة من الغدد الخارجية واذا لم تستطع المرأة ان تميزها فتحملها على الطهارة وعلى عدم نقض الوضوء. 

وتابع قائلًا: أحيانا تأتي هذه الإفرازات من الرحم واحيانًا من الغدد الخارجية من الجهاز التناسلى، مُشيرًا الى أن الإفرازات التي تكون لونها بنية تكون متصلة بالحيض، فاذا كانت صفراء او بنية فتطهر المرأة الموضع وتتوضأ. 


هل الإفرازات المهبلية للمرأة تنقض الوضوء؟| دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين: القبل والدبر، ويشمل ذلك البول والغائط؛ لقوله تعالى: {أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ}.. [النساء: 43]، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك الريح لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا". والمراد بذلك حصول اليقين بخروج شيء منه.

وأضافت الإفتاء ردا على سؤال من سيدة ورد عبر صفحتها الرسمية تقول فيه: "ما حكم نزول الافرازات المهبلية العادية غير المرضية وغير المنتظمة التي بدون شهوة ، هل ينقض الوضوء ؟ ". على ذلك وفي واقعة السؤال فإن حالة السائلة تنحصر في إحدى اثنتين:

الأولى: نزول الإفرازات المهبلية العادية إذا لم يكن متكررًا وكان خروجها بدون شهوة، فإنها تنقض الوضوء في هذه الحالة فقط، ولا يجب عليها الغسل كاملا، وإنما يجب عليها غسل المحل فقط وتغيير الملابس إن كانت قد ابْتَلَّتْ من هذه الإفرازات أو غسلها، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض.

الثانية: إذا أخذت حالة السائلة شكلًا متكررًا، فإنها تأخذ حكم سلس البول؛ بمعنى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصح لها أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من فرض، أما بالنسبة للثوب الذي أصابته نجاسة فلا يجب غسله ما دام العذر قائمًا؛ لأن قليل النجاسة يعفى عنه وَأُلْحِقَ به الكثير للضرورة التي تقتضيها حالة السائلة، ولتتذكر قول الله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا}.. [النساء: 28]. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.


الإفرازات المهبلية عند المرأة تنقض الوضوء في حالة واحدة فقط
قال الشيخ عبدالقادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الإفرازات المهبلية تختلف من امرأة لأخرى سواء حامل أو غير حامل متزوجة أو غير متزوجة.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال إجابته على سؤال " هل الإفرازات المهبلية عند المرأة تنقض الوضوء" خلال حديثه لبرنامج "فتاوى البلد" أن هذه الإفرازات غير نجسة ولا يشترط لها تغيير الملابس.

وأضاف أن الإفرازات مادام مستمرة تأخذ حكم المستحاضة، وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا صلت بوضوئها السابق دون تجديد الوضوء صلاتها باطلة يجب عليها إعادة الوضوء، والوضوء لكل صلاة.

وتابع: الإفرازات تأخذ حكم سلس البول؛ بمعنى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصح لها أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من فرض، أما بالنسبة للثوب الذي أصابته نجاسة فلا يجب غسله ما دام العذر قائمًا ولتتذكر قول الله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا}.. [النساء: 28].

هل يجوز الذكر بالسبحة أثناء وجود دم الحيض
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول " هل يجوز الذكر بالسبحة أثناء وجود دم الحيض.

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر، أنه يجوز الذكر بالسبحة خلال الحيض ولا شيء في ذلك.

وتابع": قد روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية لمسلم: "حتى تغتسلي".
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