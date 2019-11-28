امرأتان عافاهما الله من نزول دم الحيض.. الإفتاء تكشف عنهما |فيديو

أرقام وصفات في حياة خير البشر.. لقب بالأمين.. وتزوج وعمره 25 عاما من خديجة.. وهاجر إلى المدينة المنورة عام 622م وهو في الـ 53 من عمره.. كان مربوعا ليس بالطويل ولا بالقصير