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أخبار العالم

السعودية تفرض غرامة على مخالفي تعليمات الحج.. تعرف عليها

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، فرض غرامة 10 آلاف ريال لكل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح.

وقالت الوزارة في بيان نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 28 ذي القعدة وحتى نهاية يوم 12 ذي الحجة".


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج السعودية، الانتهاء من فرز بيانات المتقدمين بطلبات الحج إلكترونيا للعام الجاري والذين ينتمون إلى 160 جنسية. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "سيتم اختيار من سيؤدون فريضة الحج لهذا العام وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن".

كانت الوزارة أوضحت، من خلال تنويه نشرته على الرابط الإلكتروني المخصص للراغبين بأداء الحج، أن التقديم سيكون "مبدئيًا" ولا يُعتبر تسجيلًا نهائيًا للحج إلا بعد صدور الموافقة النهائية عليه من قبل "المسار"، بعد التأكد من استيفاء المرشح للمعايير الصحية والتنظيمية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعايير الصحية هي المحددة الرئيسي لاختيار الحجاج، حيث سيتم اختيار المرشحين الذين لا يعانون أي أمراض مزمنة، ولديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، ويلتزمون بالحجر الصحي قبل أداء الفريضة وبعده.

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